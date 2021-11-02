Два человека погибли при пожарах в Могилевской области

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли сегодня при пожарах в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре частного дома в д. Новое Бращино Шкловского района поступило спасателям в 3.08. По прибытии к месту вызова происходило горение дома открытым пламенем. По словам соседей, в доме мог находиться человек - одиноко проживающий пенсионер 1945 года рождения.

Под обрушившимися конструкциями был обнаружен обгоревший труп. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.

Пожар в д. Новое Бращино Шкловского района. Фото из архива

В 5.36 поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в д. Душки Горецкого района. По прибытии к месту вызова происходило горение внутри и кровли дома, создалось плотное задымление. Спасателями в комнате обнаружен обгоревший труп хозяина дома 1973 года рождения, который проживал один.

В результате пожара уничтожена кровля и перекрытия по всей площади дома, а также имущество.

Причины пожаров устанавливаются.-0-