Два человека погибли при пожаре частного дома в Быховском районе

15 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре частного жилого дома в Быховском районе, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в д. Первое Мая поступило 14 сентября в 21.52. К моменту прибытия спасателей к месту вызова уже было горение открытым пламенем дома и двух хозяйственных строений, кровля и перекрытие обрушились. Со слов соседей, внутри могли находиться люди. Хозяйка 1937 года рождения проживала с двумя сыновьями. На момент пожара женщина отсутствовала.

Работниками МЧС в комнате под завалами были обнаружены обгоревшие трупы сыновей хозяйки 1960 и 1970 годов рождения. Мужчины нигде не работали.

Проверку по факту пожара и гибели проводит Быховский районный отдел Следственного комитета.-0-