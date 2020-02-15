Два человека погибли при пожаре частного дома в Кировске

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области следователи устанавливают обстоятельства гибели на пожаре двух человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного УСК Анастасия Лавринович.

Утром 15 февраля в экстренные службы поступил сигнал о возгорании частного дома в Кировске. Во время тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек. Погибшими оказались 61-летний хозяин дома и его 31-летняя сожительница.

Следователи совместно с экспертами-пожаротехниками осмотрели место происшествия. Одна из приоритетных версий случившегося - неосторожное обращение с огнем при курении. Установлено, что погибшие злоупотребляли спиртными напитками, женщина часто курила в доме.

Для установления точной причины возгорания, а также причин смерти потерпевших назначен ряд экспертиз.-0-