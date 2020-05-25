Два человека погибли при пожаре квартиры в Борисовском районе

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина и ее сожитель погибли на пожаре в Борисовском районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, утром 24 мая при тушении пожара в одной из квартир двухэтажного дома в д.Зачистье сотрудники МЧС обнаружили 63-летнюю хозяйку без признаков жизни. Незамедлительно прибывшие медики также констатировали смерть ее 69-летнего сожителя, а 45-летний сын погибшей госпитализирован с ожогами.

"Следователи совместно с экспертами и сотрудниками криминалистического отдела управления при осмотре места происшествия изъяли объекты для проведения исследований, опросили соседей и местных жителей. Установлено, что жильцы квартиры в течение дня распивали спиртное", - проинформировали в СК.

По предварительным данным, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-