7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Сморгонском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сводку Гродненского областного управления МЧС.
Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Постарини-2 Сморгонского района поступило 7 января в 00.21. Погибли хозяин 1949 года рождения и его сожительница 1968 года рождения. Огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены.
Причина пожара устанавливается.-0-
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