Два человека погибли в ночной аварии под Кореличами

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ночной аварии в Кореличском районе, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В ночь с 9 на 10 мая в дежурную часть Кореличского РОВД поступило сообщение о ДТП на 92-м км трассы Р11 Поречаны - Новогрудок - Несвиж. Выяснилось, что 52-летний мужчина за рулем Mitsubishi ехал в сторону горпоселка Мир. На закруглении дороги вправо он не справился с управлением: легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

В результате аварии водитель, а также 51-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Оба - жители городского поселка Кореличи, рассказали в ГАИ региона.

Причины и обстоятельства ДТП установит проверка.-0-