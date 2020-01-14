Два человека погибли в столкновении легковушек в Могилеве

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в ДТП погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Авария произошла вечером 13 января на улице Габровской. Сообщение спасателям о ДТП с участием двух легковых авто поступило в 23.39.

"Работники МЧС из автомобиля деблокировали одного человека. Водитель и пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы в учреждение здравоохранения. Два человека погибли", - проинформировали в управлении.-0-