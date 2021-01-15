Два человека пострадали при лобовом столкновении легковушек в Речицком районе

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе столкнулись два легковых автомобиля - в ДТП пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария случилась 14 января примерно в 11.15 на дороге М10 граница РФ - Гомель - Кобрин. 20-летний водитель "Дэу" объезжал препятствие, при этом выбрал неправильную скорость, не учел погодные условия, состояние проезжей части. В итоге автомобиль выскочил на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом, за рулем которого был 67-летний мужчина.
В ДТП водитель ВАЗа и 37-летний пассажир "Дэу" получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в Речицкую центральную райбольницу.
В ГАИ добавили, что стаж водителя "Дэу" - менее года. -0-
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома