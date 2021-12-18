Два человека пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Островецком районе

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик МАЗ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел 17 декабря около 8.00 на местной автодороге в Островецком районе. "Вблизи агрогородка Гервяты 38-летний водитель "Фольксвагена" на прямом участке автодороги совершил столкновение с двигавшимся задним ходом в лесной массив грузовым автомобилем под управлением 61-летнего жителя Островецкого района", - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП пострадали водитель и 32-летний пассажир легковушки, который не был пристегнут ремнем безопасности. Обоих мужчин с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Островецкую больницу.-0-