Два человека пострадали при столкновении легковушки и троллейбуса в Витебске

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении троллейбуса и автомобиля Audi 80 в Витебске пострадали два человека, водитель и пассажир легковушки, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 30 марта в 23.00 на перекрестке улиц В.Терешковой и С.Панковой. По информации ГАИ, 44-летний водитель троллейбуса на перекрестке поворачивал в сторону ул.С.Панковой, где столкнулся с автомобилем Audi 80. За рулем легковушки был 29-летний витебчанин.

"Водитель и 34-летний пассажир Audi получили телесные повреждения и были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка", - проинформировали в ГАИ.-0-