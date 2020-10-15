Два человека пострадали в столкновении легковушек в Гродно

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15 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись в Гродно - травмы получили водитель и пассажир одной из машин, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 14 октября на улице Южной в областном центре. Водитель "Инфинити" двигался со стороны улицы Химиков и решил развернуться. При этом он не пропустил встречный "Лексус". Столкновения избежать не удалось.
"Пострадали водитель и пассажир "Лексуса". 35-летний мужчина получил переломы руки, а ехавшая с ним в автомобиле 32-летняя женщина - перелом копчика, ушибы и ссадины", - сообщили в ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка.-0-