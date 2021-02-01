Два человека провалились под лед на Припяти в Петриковском районе

1 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин провалились под лед на Припяти в Петриковском районе - поиск их продолжают водолазы, сообщили БЕЛТА в Гомельской областной организации ОСВОД.

Информация о том, что в Снядине, в районе паромной переправы, провалились под лед два человека, поступила 31 января в 15.21. На место оперативно прибыли ОСВОД, РОЧС. В 20 м от берега была нарушена целостность льда, лежала одежда.

Предварительно установлено, что мужчины переходили реку по льду. Один из них провалился, другой поспешил на помощь, но тоже ушел под лед. Инцидент увидел дежурный по паромной переправе. "Он попытался помочь подручными средствами, но из-за удаленности тонущих и тонкости льда это сделать не удалось", - рассказали в ОСВОД.

Мужчин ищут водолазы Петриковской спасательной станции ОСВОД и пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС.

Также продолжаются поиски рыбака в Речицком районе, который провалился под лед на Днепре 28 января.-0-