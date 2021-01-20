Два года колонии и Br8,7 тыс. штрафа - в Добруше экс-директор агропредприятия осужден за коррупцию

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Добрушского района вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего должностного лица КСУП "Крупец", обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

На момент задержания обвиняемый занимал должность исполняющего обязанности директора КСУП "Крупец". Ранее мужчина неоднократно был судим за коррупцию, на этот раз ему вменяли ч.2 ст.424 УК. Как уточнили в суде, имея не снятую и не погашенную судимость, он вновь совершил умышленное преступление.

Исполняющий обязанности директора КСУП с января 2017 года по январь 2018-го давал незаконные указания бригадирам молочно-товарных ферм предприятия. "По его распоряжениям в официальные документы работники вносили недостоверные сведения, также были подписаны акты на продажу, закупку скота и птицы по договорам с сотрудниками предприятия, в которые вносился павший КРС. Исполняющий обязанности сам утверждал данные, свидетельствующие о производстве, выбытии, реализации и наличии КРС, а также недостоверные сведения о непроизводном выбытии молодняка КРС в государственную статистическую отчетность", - рассказали в суде.

Обвиняемый также давал незаконные указания юрисконсульту предприятия, неосведомленному о преступном умысле руководителя, об издании приказов на премирование работников предприятия. Полученные деньги шли на возмещение ущерба от падежа КРС. Из-за незаконных приказов, направленных на сокрытие падежа 124 голов КРС, образовавшегося за год, работникам предприятия необоснованно выплачено более Br15,3 тыс. премии. В связи с этим незаконно начислены и перечислены взносы в Фонд социальной защиты населения, а также средства на страхование от несчастных случаев на производстве. Предприятию причинен ущерб на Br20 тыс.

Суд признал экс-руководителя виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. На основании ч.2 ст.424 УК ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима со штрафом в размере 300 БВ, или Br8,7 тыс. Также он на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Мера пресечения обвиняемому до вступления приговора в законную силу изменена с личного поручительства на заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-