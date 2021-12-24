Два года колонии-поселения получил водитель из Кобрина за ДТП с погибшим велосипедистом

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего водителя, который сбил велосипедиста. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

Авария случилась утром 10 сентября. Молодой человек не очистил ветровое стекло автомобиля, из-за чего была ухудшена видимость. Проезжая по Урожайному переулку в Кобрине, он сбил двигавшегося по краю проезжей части велосипедиста. Мужчина от травм умер.

Водитель полностью признал вину. Суд посчитал смягчающими обстоятельствами чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение ущерба. Молодой человек по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.-0-