Два лесовоза горели в Витебской области

3 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Поставском и Сенненском районах за последние три дня горели два лесовоза, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Первый инцидент произошел 1 декабря в 16.07. Вблизи деревни Вороны Поставского района в лесу загорелся лесовоз. В результате пожара в автомобиле 2012 года выпуска уничтожена кабина. Второй раз горела лесохозяйственная техника сегодня утром в лесу на дороге около деревни Дубовцы Сенненского района. У лесовоза тоже уничтожена кабина.

В результате происшествий никто не пострадал. В обоих случаях рассматриваемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

Работники МЧС обращают внимание, что в связи с похолоданием необходимо дополнительно провести техобслуживание транспорта.-0-

Фото Витебского областного управления МЧС