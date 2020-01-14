Два минчанина организовали серый импорт российского зерна

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и городу Минску раскрыли схему необоснованного посредничества при поставках российского зерна на белорусские перерабатывающие предприятия, сообщили БЕЛТА в КГК.

Оперативные работники выяснили, что два минчанина организовали серый импорт зерна сельхозкультур (овес, пшеница, ячмень, рапс). В 2017-2018 годах они закупали товар в России за наличный расчет и ввозили в Беларусь без оформления соответствующих товаросопроводительных документов.

Чтобы бизнес выглядел легальным, организаторы поставок зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя жителя Минского района, ведущего асоциальный образ жизни. По его документам они продавали российское зерно по завышенным ценам отечественным перерабатывающим предприятиям, что в конечном итоге влекло удорожание выпускаемой продукции.

Кроме того, столичные дельцы не уплачивали налоги за подконтрольного им предпринимателя - в бухгалтерский учет помещались фиктивные документы, полученные от организаций, имеющих признаки лжепредпринимательских структур. Как следствие, в бюджет не поступило более Br230 тыс. налогов.

За уклонение от уплаты налогов, сопряженное с получением дохода в особо крупном размере, в отношении организаторов незаконной схемы возбуждено уголовное дело. Идет предварительное расследование, на имущество подозреваемых наложен арест.-0-