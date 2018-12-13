Два минчанина помогали фирмам уклоняться от налогов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная финансовая милиция пресекла деятельность лжеструктуры по оказанию содействия предприятиям в уклонении от уплаты налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.
Установлено, что двое минчан в августе 2017 года зарегистрировали на подставное лицо коммерческую структуру, через которую предприятия реального сектора экономики могли уклоняться от уплаты налогов. В частности, к услугам лжепредпринимательской структуры для легализации своих товаров обратились руководители компаний по продаже автозапчастей и бытовой техники в Минске.
Применялась типичная в таких случаях схема: товары закупались и реализовывались за наличный расчет без составления необходимых документов. А в бухгалтерском учете использовались фиктивные товаросопроводительные документы. Закупочные цены завышались, налоговая база занижалась. Все это привело к неуплате в бюджет почти Br80 тыс. налогов.
В отношении обоих основателей лжеструктуры возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4136 BYN
|2.411 BYN
|2.416 BYN
|USD
|2.1204 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2021 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN