Два минчанина помогали фирмам уклоняться от налогов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная финансовая милиция пресекла деятельность лжеструктуры по оказанию содействия предприятиям в уклонении от уплаты налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Установлено, что двое минчан в августе 2017 года зарегистрировали на подставное лицо коммерческую структуру, через которую предприятия реального сектора экономики могли уклоняться от уплаты налогов. В частности, к услугам лжепредпринимательской структуры для легализации своих товаров обратились руководители компаний по продаже автозапчастей и бытовой техники в Минске.

Применялась типичная в таких случаях схема: товары закупались и реализовывались за наличный расчет без составления необходимых документов. А в бухгалтерском учете использовались фиктивные товаросопроводительные документы. Закупочные цены завышались, налоговая база занижалась. Все это привело к неуплате в бюджет почти Br80 тыс. налогов.

В отношении обоих основателей лжеструктуры возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство).-0-