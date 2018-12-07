Минчанка незаконно продавала шубы в соцсетях

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница минского микрорайона Лошица, занимавшаяся продажей шуб в соцсетях, заплатит штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалева.

Факт незаконной предпринимательской деятельности в конце октября обнаружили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. "25-летняя жительница микрорайона Лошица продавала меховые изделия без документов через социальные сети в группе Luxury_fur_minsk. Изъято 35 единиц товара на общую сумму более Br23 тыс., - рассказала Татьяна Ковалева. - Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1-1 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность)".

Судом было вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 70 базовых величин (в настоящее время 1 БВ составляет Br24,5) с конфискацией товара.-0-

Фото Ленинского РУВД Минска