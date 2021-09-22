Два минчанина утонули во время рыбалки в Верхнедвинском районе

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22 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинском районе утонули два жителя Минска, которые приехали на рыбалку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Днем 18 сентября двое жителей столицы рыбачили на лодке на озере Лисно. Когда вечером они не вернулись на дачу к своему 62-летнему знакомому и перестали выходить на связь, он начал их искать.
Утром 19 сентября местные жители в воде нашли тело 61-летнего минчанина. Второго рыбака - 51-летнего мужчину - извлекли из воды сотрудники ОСВОД через несколько дней.
Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины смерти мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы.-0-