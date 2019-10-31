Два приятеля в Поставском районе украли с фермы быка

31 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Поставском районе парень с приятелем украл молодого быка с фермы, которую охранял его отец, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Сообщение о пропаже животного с молочно-товарной фермы поступило от администрации сельхозпредприятия в правоохранительные органы 28 октября. Сотрудники уголовного розыска смогли оперативно раскрыть преступление. Как оказалось, его совершили двое знакомых 1999-го и 2000 года рождения. Молодые люди дождались удобного момента и вывезли бычка на машине в Мядельский район. Там они зарезали животное и разделали его. Мясо планировали заготовить для себя на зиму.

Подозреваемых задержали правоохранители. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК (кража).-0-