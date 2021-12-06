Два работника столичных предприятий присвоили более 600 л дизтоплива

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Центрального РУВД Минска установили факты незаконного присвоения дизельного топлива работниками столичных предприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

44-летний тракторист, имея доступ к электронной карте организации, на протяжении двух месяцев похищал дизельное топливо. Мужчина приезжал на заправку и наполнял топливом канистры, а после заправлял личный автомобиль. Установлено также, что топливную карту работник передавал для заправки своим знакомым. В общей сложности мужчина похитил 470 л топлива на Br980.

По аналогичной схеме действовал и 39-летний работник предприятия, в чьи обязанности входила заправка служебного автомобиля. Он также передавал топливную карту третьим лицам. С сентября по октябрь этого года мужчина присвоил более 160 л топлива на сумму более Br330.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело по факту хищения топлива.-0-