Два рыбака утонули в Браславском районе

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29 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе утонули два рыбака. Районным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Утром 28 июня два брата поехали на рыбалку на озеро Иново. К вечеру мужчины перестали отвечать на звонки. Сегодня днем тела 45-летнего и 57-летнего мужчин достали из воды.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Опрашиваются родственники и очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-