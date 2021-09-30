Два жителя Миор похитили в хозяйствах из баков машин 1,5 т дизтоплива

30 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Два жителя Миор слили из машин сельхозпредприятий около 1,5 т солярки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В Миорский РОВД обратился директор одного из местных сельскохозяйственных предприятий. Он сообщил, что неизвестный преступник совершил хищение 280 л дизельного топлива. Солярку злоумышленник сливал прямо из техники.

Оперативники установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались двое молодых жителей райцентра. Также милиционеры выяснили, что ночная вылазка за казенным топливом носила не единичный характер. Сыщики установили, что напарники успели обчистить еще минимум три хозяйства. Каждый раз они наведывались туда ночью и сливали из баков топливо. Всего молодые люди успели завладеть почти 1,5 т государственной солярки.

Оба подозреваемых задержаны, следователями в отношении них возбуждено уголовное дело. Проверяется их причастность к совершению других преступлений.-0-