Две девушки сбежали из оздоровительного лагеря под Раковом

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две несовершеннолетние минчанки сбежали из оздоровительного лагеря в Воложинском районе. Об этом проинформировало МВД в своем Telegram-канале "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.
Правоохранители ищут 17-летнюю Инну Зеленкевич и 14-летнюю Викторию Ляховскую. Они сегодня ночью, около 2.00, самовольно покинули оздоровительный лагерь "Юбилейный" вблизи Ракова.
Инна Зеленкевич ростом 163 см, глаза карие, длинные прямые каштановые волосы. Была одета в синие джинсы, черную байку, темную куртку, зелено-оранжевые кроссовки. Рост Виктории Ляховской 160 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы прямые длинные светло-русые. Была одета в черные штаны в белую вертикальную полоску, белые кроссовки, темно-синюю байку с капюшоном, темную куртку.
О местонахождении несовершеннолетних милиция просит сообщить в Воложинский РОВД по телефонам 8 (01772) 5-53-02, 8 (01772) 5-40-21, 8 (029) 685-53-02, 8 (029) 530-56-25, 8 (044) 748-59-73.-0-