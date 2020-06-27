Две легковушки столкнулись в Гомельском районе: спасатели деблокировали пассажирку

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две легковушки столкнулись в Гомельском районе, в результате ДТП пассажирке понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в МЧС.

ДТП произошло утром 26 июня на трассе М5 на перекрестке агрогородка Урицкое и деревни Старая Белица. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и Jaguar. В салоне первого авто зажало пассажирку-пенсионерку.

Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали женщину. Ее передали для осмотра работникам медицинской службы МЧС, а затем госпитализировали.-0-