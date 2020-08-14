Две легковушки столкнулись в Гродно

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись Иж и "Мазда": госпитализированы два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария на перекрестке улиц Богуцкого и Врублевского произошла около полудня 13 августа. Мужчина 1947 года рождения за рулем универсала Иж, собирался повернуть налево. При этом он не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу встречной "Мазде" под управлением 28-летнего мужчины.

"В результате столкновения водитель и пассажирка автомобиля Иж с травмами различной степени тяжести госпитализированы в учреждение здравоохранения", - сообщили в ГАИ.

По факту ДТП назначена проверка.-0-