Две легковушки столкнулись в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель легкового автомобиля нарушил ПДД при проезде перекрестка с круговым движением и столкнулся с другим автомобилем, водитель которого пострадал, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 15.25 водитель автомобиля "Ровер" 1968 года рождения, въехав на круг площади Бангалор и двигаясь по второй полосе, проигнорировал требования дорожного знака 5.8.1 (направление движения по полосам) и дорожной разметки и начал совершать выезд на ул.Богдановича в направлении ул.Некрасова, смещаясь в первую полосу, где двигался автомобиль "Рено", - рассказали в ГАИ.

В результате легковушки столкнулись. Водитель "Рено" выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Его доставили в медучреждение.

Столичная Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей соблюдать требования ПДД, быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортным средством, соблюдать требования дорожных знаков и разметки и не совершать резких маневров.-0-