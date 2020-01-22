22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две маршрутки столкнулись в Минске, пострадавших нет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня утром около 8.20 на ул.Вирской. "Водитель маршрутки Mercedes-Benz Sprinter ехал со стороны ул.Казинца в направлении ул.Брилевской. Из-за несоблюдения дистанции он столкнулся с другой маршруткой Mercedes, двигавшейся в попутном направлении", - проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На месте работали сотрудники ГАИ.-0-