Две партии пиротехники изъяли в Новополоцке и Витебске

10 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители изъяли две партии пиротехники в Новополоцке и Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Оба случая произошли 8 декабря. В Новополоцке сотрудники милиции выявили в павильоне местного торгового центра факт нарушения правил хранения пиротехнических изделий. В результате 28,8 тыс. единиц пиротехники на сумму Br720 были конфискованы. По аналогичной причине лишился такого же товара (11,1 тыс. единиц общей стоимостью Br367,5) индивидуальный предприниматель из Витебска.

В отношении лиц, допустивших нарушения, составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 23.48 КоАП.-0-