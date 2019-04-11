Две семьи эвакуировали на пожаре в Речицком районе

11 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пять человек эвакуировали через окно на втором этаже из восьмиквартирного дома в Речицком районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение о возгорании в одной из квартир двухэтажного дома в агрогородке Леваши поступило 10 апреля в 20.38. По прибытии спасателей внутри квартиры на первом этаже наблюдалось задымление. Ее хозяйка 1963 года рождения вместе с дочерью покинули дом до прибытия подразделений МЧС.

"По трехколенной лестнице через окно из квартиры, расположенной на втором этаже, была эвакуирована семья из трех человек, в том числе ребенок. Таким же способом были спасены супруги из соседней квартиры", - рассказала Ксения Шингирей.

Как сообщили в МЧС, в обоих случаях медицинская помощь не понадобилась.

Огнем повреждена мебель на кухне в квартире, закопчены стены в комнате.

Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, одна из версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-