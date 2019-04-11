В Новогрудке при пожаре в доме эвакуировали 19 человек

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке при пожаре в пятиэтажке эвакуированы 19 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА,
Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома по улице Волчецкого поступило спасателям 10 апреля в 11.23. Из подъезда были эвакуированы 15 человек. Кроме того, из квартир на четвертом и пятом этажах работники МЧС спасли четырех человек. Пострадавших нет.
В квартире, где произошло возгорание, повреждено имущество, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации сетей и электрооборудования.-0-
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