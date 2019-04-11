В Минске при пожаре в пятиэтажке спасли 6 человек

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в пятиэтажке работники МЧС спасли четырех взрослых и двух детей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Информация о дыме в квартире пятиэтажки на улице Менделеева поступила спасателям 10 апреля. Когда на место прибыли подразделения МЧС, шел дым из окна на четвертом этаже. Выяснилось, что в кухне загорелся холодильник и вещи. "Хозяйка, пенсионерка, в момент происшествия находилась в квартире. Женщину с использованием специальной маски вывели на улицу, - рассказали в управлении. - Работники МЧС также вывели из задымленной зоны на воздух жильцов с этажа выше - маму с двумя маленькими детьми и двух пенсионерок. Эвакуация других соседей не понадобилась".
Огнем повреждено имущество в кухне, закопчена квартира. Одна из версий причины пожара - короткое замыкание электропроводки холодильника.-0-
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