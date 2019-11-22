 Движение на первой линии минского метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов на первой линии минского метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной подземки.Остановка произошла в 14.41. "В 14.52 движение восстановлено. Пассажиру оказывается медицинская помощь", - проинформировали в пресс-службе.Обстоятельства травмирования мужчины в метрополитене выясняют следователи. "Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия на станции метрополитена "Площадь Якуба Коласа", где сегодня около 14.40 перед прибывающим поездом упал мужчина. В результате случившегося 36-летний мужчина получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован в учреждение здравоохранения", - проинформировали в СК.Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев. Метрополитен работает в штатном режиме.-0-