Движение трамваев на Логойском тракте и по ул. Я.Коласа в Минске восстановлено

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение трамваев нескольких маршрутов в Минске на Логойском тракте и улице Якуба Коласа восстановлено менее чем за час. Такую оперативную информацию опубликовало на своем сайте ГП "Минсктранс", сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, с 13.14 на ул. Логойский тракт, Я.Коласа в направлении пл. Я.Коласа из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 5, 6.

Движение трамваев маршрутов №1 и 6 было временно организовано до разворотного кольца Озеро, а трамваи №5 направлялись до разворотного кольца З.Бядули.

"Движение возобновлено в 13.57", - уточнили в "Минсктрансе".-0-