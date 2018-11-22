22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение затруднено в районе станции метро "Каменная Горка" из-за ДТП и ремонтных работ, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня утром по ул.Притыцкого - ул.Кунцевщина произошло несколько ДТП, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Также на ул.Притыцкого в направлении выезда из города проводятся ремонтные работы. В связи с этим на данных участках дорог затруднено движение", - проинформировали в ГАИ.
Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.399 BYN
|2.392 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1061 BYN
|2.102 BYN
|2.108 BYN
|RUB
|3.1953 BYN
|3.192 BYN
|3.21 BYN