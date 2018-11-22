22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение затруднено в районе станции метро "Каменная Горка" из-за ДТП и ремонтных работ, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня утром по ул.Притыцкого - ул.Кунцевщина произошло несколько ДТП, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Также на ул.Притыцкого в направлении выезда из города проводятся ремонтные работы. В связи с этим на данных участках дорог затруднено движение", - проинформировали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.-0-