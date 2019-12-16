Двое безработных в Столинском районе украли у пенсионерки почти полтонны зерна

16 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры оперативно раскрыли кражу зерна у пожилой сельчанки в Столинском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В РОВД обратилась 81-летняя женщина и сообщила, что из ее сарая пропало 450 кг зерна, которое она приобрела для кормления кур. Правоохранители нашли похитителей в течение суток. Ими оказались неработающие ранее судимые односельчане 1995 и 1994 годов рождения. Как пояснили оперативникам молодые люди, кражу они совершили из-за отсутствия денег на покупку алкоголя. Часть зерна они успели продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантам могут грозить штраф, исправительные работы на срок до двух лет или до четырех лет лишения свободы.-0-