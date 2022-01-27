Двое бобруйчан получили по 1,5 года лишения свободы за надругательство над госфлагом

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчане получили по 1,5 года лишения свободы за надругательство над государственным флагом. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Бобруйска поддержала в суде государственное обвинение по уголовного делу в отношении неработающих 26-летнего и 22-летнего местных жителей, которым инкриминировано надругательство над государственной символикой.

Установлено, что нетрезвые мужчины в ночное время 15 ноября 2021 года сорвали с административного здания учреждения образования государственный флаг. После стали размахивать им. 26-летний мужчина, удерживая древко с флагом в руке, опустил его на землю, наступил на полотнище, надорвал и бросил. Затем он бросил на него тлеющий окурок, а второй соучастник стал по нему топтаться.

Обвиняемые раскаялись в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя и представленных им доказательств суд Бобруйского района и Бобруйска постановил обвинительный приговор. На основании ст.370 Уголовного кодекса мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев каждому.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-