Двое борисовчан пострадали от интернет-мошенников и лишились более Br3 тыс.

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое борисовчан пострадали от интернет-мошенников на площадках объявлений и лишились более Br3 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На минувшей неделе в правоохранительные органы с заявлениями о хищении денежных средств обратились двое местных жителей. В общей сложности борисовчане лишились свыше Br3 тыс., - рассказали в УВД. - Так, 22-летняя борисовчанка хотела продать массажную ванночку для ног. Информацию о продаже она разместила на одной из площадок объявлений. Через какое-то время с ней связался потенциальный покупатель, предложив для дальнейшего общения перейти в один из мессенджеров. Там мошенник отправил ссылку на поддельный (фишинговый) сайт, где нужно ввести данные своей карты, включая CVV-код (3 цифры на обратной стороне) якобы для того, чтобы получить перевод на карту за продаваемый товар. Кроме того что борисовчанка не получила денег за продаваемый товар, так еще и лишилась всех имеющихся сбережений на банковском счету".

Днем позже на эту же удочку попался 46-летний борисовчанин. Он через интернет хотел продать автомобильные колеса. Правда, сам же заплатил за них свыше Br1200, точно так же указав реквизиты платежной карты на неверном домене.

При совершении преступлений использовались поддельные страницы, а также другие сайты, имеющие созвучные названия.

Чтобы не допустить совершения противоправных действий при использовании торговой площадки, специалисты рекомендуют общение в чате, перевод денег, использование доставки совершать исключительно на самой платформе объявлений и не переходить по ссылкам, которые предоставляют неизвестные собеседники.-0-