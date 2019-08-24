24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое братьев спасли на пожаре в Колодищах супругов-пенсионеров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о загорании жилого дома в агрогородке в Минском районе поступило спасателям накануне вечером. К моменту, когда на место прибыли спасатели, одноэтажный деревянный дом горел открытым пламенем.

Супругов-пенсионеров, которые на момент пожара находились в доме, до приезда сотрудников МЧС спасли двое братьев. Вместе с женами и мамой молодые люди возвращались домой и увидели на соседней улице дым. Подъехав туда, они услышали крики о помощи. Пожилые супруги не могли выйти из дома через дверь, она была отрезана огнем. Мужчины разбили окно и помогли пенсионерам выбраться. Они не пострадали.

Загорание ликвидировали спасатели. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество в доме.-0-