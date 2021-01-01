Двое детей погибли в ДТП в Докшицком районе

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На месте ДТП в Докшицком районе, в котором погибли двое детей, работают следователи, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня днем на автодороге М3 Минск - Витебск вблизи деревни Замосточье водитель Skoda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси Mercedes. В результате ДТП двое детей 7 и 10 лет, которые были в легковом автомобиле, погибли на месте, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Пассажиры и водитель микроавтобуса не пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Фиксируется следовая картина, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-