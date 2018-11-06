Двое детей пострадали в ДТП под Белыничами

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белыничские следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали дети, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Авария произошла 5 ноября. Водитель автомобиля "Рено-Меган" под Белыничами не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем "Фольксваген-Пассат", за рулем которого был 25-летний житель Могилева, в салоне находилась его семья: 26-летняя супруга, а также 9-месячная и 4-летняя дочери.

Все участники ДТП с различными телесными повреждениями госпитализированы в медучреждения. Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает, состояние взрослых также стабильное.

Как пояснила водитель "Рено", она потеряла контроль за безопасным движением машины из-за резкого ухудшения самочувствия. По предварительной информации, водители были трезвы.

Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, которые поручены специалистам Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, проводится проверка.

Для установления всех обстоятельств ДТП следователи просят граждан, ставших свидетелями ДТП, а также тех, кто обладает записями видеорегистратора с места происшествия, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Могилевской области (80222) 23-05-00, (80222) 29-80-06 (круглосуточно) или по телефону (802232) 5-51-63 (в рабочее время с 9.00 до 18.00).-0-