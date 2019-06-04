Двое хулиганов повредили остановку в Брестском районе

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе двое молодых людей повредили остановку общественного транспорта, возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Компания молодых людей - двух несовершеннолетних девушек и парней постарше - собрались вечером в деревне Черни. Юноши употребляли спиртное. Двое из них, желая произвести впечатление на товарищей, стали бить руками и ногами по конструкции остановки. Девушки просили дебоширов остановиться, однако они не реагировали. Успокоить их попытались и прохожие. Только когда очевидцы позвонили в милицию, злоумышленники скрылись.

Сотрудники уголовного розыска Брестского РОВД установили личности хулиганов. Ими оказались местные жители 1999 года рождения. В отношении них Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК. Фигурантам грозит арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок от одного года до шести лет.-0-