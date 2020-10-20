Двое минчан хранили более 3 кг марихуаны дома и в офисе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконотроля Фрунзенского РУВД Минска задержали двоих минчан, которые хранили более 3 кг марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По информации оперативников, один из задержанных в начале лета посадил семена конопли на территории одного из районов Минской области. Когда пришло время собирать урожай, мужчина вырвал несколько кустов запрещенного растения, привез их домой и высушил вместе с напарником. Часть наркотика 37-летний минчанин спрятал в морозильную камеру, другую часть спрятал у себя в офисе 36-летний индивидуальный предприниматель. Трехлитровые банки и пластиковые контейнеры с марихуаной сотрудники милиции обнаружили под рабочим столом", - рассказали в ГУВД.

Со слов задержанных, наркотик они изготовили для собственного употребления. Известно, что один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

В настоящее время материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям минчан.-0-