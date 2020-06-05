Двое минчан незаконно продавали тесты на COVID-19

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с коллегами из Октябрьского РУВД столицы задержали с поличным двух минчан, которые незаконно продавали тест-системы на определение COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители 3 июня с поличным задержали 28-летнего минчанина. Тот рассказал, что десять тестов он приобрел в России через интернет. Стоили они по Br30 за штуку. После мужчина продавал их в Минске по Br70.

"По аналогичной схеме работал и 37-летний житель Минска, которого борцы с экономическими преступлениями задержали с поличным накануне. Мужчина пояснил правоохранителям, что приобрел 30 тестов в Беларуси у неизвестного и также планировал продавать их вдвое дороже через интернет. В настоящий момент все тесты изъяты", - рассказали в милиции. Между собой мужчины знакомы не были.

В отношении минчан составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-