Двое минчан причинили ущерб сельхозорганизациям на более чем Br75 тыс.

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан мошенническим путем завладели свыше Br75 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Сотрудники ОБЭП Первомайского РУВД Минска установили мошенническую схему двух минчан. Мужчины 33 и 35 лет, являясь учредителями общества с ограниченной ответственностью, заключали договоры поставки кормов для скота с сельскохозяйственными организациями, однако выполнять условия договоров изначально не намеревались", - рассказали в ГУВД.
Деньги, которые переводили сельхозорганизации на покупку кормов, злоумышленники обналичивали через счета своей компании и тратили на личные нужды. В результате подобных действий фигуранты мошенническим путем завладели и причинили ущерб сельскохозяйственным организациям на сумму свыше Br75 тыс.
Следователями дана правовая оценка действиям мужчин. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.-0-