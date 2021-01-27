Двое минчан продавали растительный спред под видом сливочного масла

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска задержали двоих жителей столицы, которые продавали растительный спред под видом сливочного масла, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"У правоохранителей имелась информация о том, что двое товарищей возрастом 26 и 27 лет на территории столицы реализуют спред российского производства с этикетками сливочного масла одного из молочных комбинатов. Так, при проведении оперативных мероприятий сыщики задержали приятелей с поличным во время продажи товара. Молодые люди реализовывали его прямо на улице", - рассказали в ГУВД.

При осмотре автомобиля одного из задержанных сыщики обнаружили и изъяли порядка восьми коробок со спредом. Также во время осмотра склада, где хранился продукт, было обнаружено и изъято 57 аналогичных коробок. Вес изъятой продукции составил порядка 332 кг на общую сумму Br2600. Со слов одного из задержанных, они приобретали растительный спред российского производства и продавали его под видом сливочного масла известного производителя, а рекламу своего бизнеса осуществляли путем расклеивания объявлений на подъездах жилых домов.

Материалы проверки по факту распространения ложной информации о товарах и услугах переданы в Советский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям фигурантов.-0-