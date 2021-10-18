18 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двое могилевчан устроили погром в магазине ради хайпа в соцсетях. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД.

В одном из торговых центров города 13 октября около полуночи сработала тревожная кнопка. Незамедлительно на место прибыли сотрудники Ленинского отдела охраны. Работники службы безопасности торгового объекта рассказали правоохранителям, что неизвестный гражданин в торговом зале разбивал мячом алкогольную продукцию, а второй снимал происходящее на камеру мобильного телефона. После оба правонарушителя скрылись в неизвестном направлении.

Действия подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения, изучив которые, удалось установить приметы и оперативно задержать хулиганов недалеко от места происшествия. Ими оказались местные жители 22 и 24 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимые, в том числе и за хулиганство. Причину содеянного пояснили просто: снимали видео ради хайпа в социальной сети.

По этому факту проводится проверка, в ближайшее время действиям задержанных будет дана правовая оценка.-0-