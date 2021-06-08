8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое могилевчан задержаны за расклеивание листовок с оскорблениями Президента, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"6 июня около полуночи в Могилеве сотрудник Ленинского отдела охраны по пути домой обратил внимание на мужчину и женщину, которые на электронные щитки наклеивали листовки с оскорбительным содержанием в адрес главы государства. Правоохранитель сообщил об этом в оперативно-дежурную службу", - рассказали в УВД.

Прибывшие сотрудники охраны задержали двоих правонарушителей. "При досмотре у них было обнаружено 36 наклеек различного содержания с запрещенной символикой. Для дальнейших разбирательств граждан доставили в РОВД. Могилевчане 45 и 47 лет ранее проблем с нарушением закона не имели. О причинах содеянного ничего пояснить не смогли", - добавили в ведомстве.

Следователями дана правовая оценка. За публичное оскорбление Президента возбуждено уголовное дело.-0-