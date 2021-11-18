18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин отравились метанолом в Березовском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Анна Мацкевич.

Мужчины 1980 и 1981 годов рождения встретились в гараже. Во время дружеской беседы не обошлась без употребления горячительных напитков. Товарищи разошлись по домам, а спустя время почувствовали недомогание. К сожалению, спасти мужчин не удалось.

Отец одного из погибших нашел в гараже бутылку с остатками жидкости голубого цвета. Емкость направили в управление ГКСЭ по Брестской области. Судебная химическая экспертиза установила, что в состав жидкости из бутылки входил метиловый спирт. Причиной смерти обоих мужчин стало отравление метанолом.

Судебные эксперты обращают внимание на смертельную опасность употребления стеклоомывателей и любых других жидкостей на основе метанола. Хранить их следует в недоступных для детей местах, так как они нередко принимают яркую жидкость за сладкую воду или сок. В случае попадания подобной жидкости в организм, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.-0-