Двое мужчин под видом газовиков обворовывали квартиры в Минском районе

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском задержали двух жителей Рязанской области, которые под видом работников "Мингаза" обворовывали квартиры, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского РУВД Елена Королева.

Задержанный

В ноябре в милицию поступило заявление от 80-летней жительницы Заславля о том, что неизвестные, представившись работниками "Мингаза", проникли в квартиру и похитили Br45, $5 и банковскую карту Беларусбанка, с которой позже сняли деньги. Общий ущерб составил Br1155.

После опроса потерпевшей выяснилось, что днем в квартиру ей позвонили двое неизвестных мужчин, представившись работниками "Мингаза". Женщина впустила их в квартиру. Пока один отвлекал хозяйку на кухне, делая вид, что проверяет газовое оборудование, второй похитил деньги и банковскую карту. Деньги с карты были сняты через несколько минут после похищения.

Задержанный

Были и аналогичные преступления - совпадали приметы предполагаемых преступников и почерк совершаемых действий.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Минского района совместно с сотрудниками УВД Минской области и ГУВД Минска установили личности злоумышленников. Это неработающие жители Рязанской области. По имевшейся информации, они приезжали в Беларусь именно для того, чтобы совершать преступления.

Мужчины были задержаны 8 декабря в агрогородке Колодищи. На этот раз их жертвой должна была стать 82-летняя пенсионерка.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания Минского РУВД. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Беларуси (кража). Проводятся мероприятия по установлению причастности мужчин к другим аналогичным преступлениям.

Сотрудники уголовного розыска Минского РУВД просят людей, которые, возможно, стали жертвами злоумышленников, сообщить об этом правоохранителям. Контактные телефоны оперативно-дежурной службы Минского РУВД: 8-017-229-07-04, 8-017-267-26-39, 8-017-268-88-02, 8-029-686-76-90, 8-029-507-86-40.-0-

Фото Минского РУВД